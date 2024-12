Motta, mea culpa Juve: “La responsabilità è mia”. E sorprende sull’arbitro…

Juve-Bologna 2-2, le parole di Thiago Motta

L'allenatore della Juventus guarda positivamente alla reazione dei suoi giocatori dopo il doppio svantaggio. Si riparte da qui? "Guardo tutto. La libertà i miei giocatori ce l'hanno, soprattutto contro una squadra che gioca molto uno contro uno. Era una partita quasi finita dopo lo 0-2 ma i ragazzi con grande cuore sono andati a riprenderla. Per uscire da dietro, o ci muoviamo con e senza palla o sennò bisogna saltare le linee e giocare il 3 contro 3. Vai a giocare nella metà campo avversaria, dove l'avversario protegge più la sua porta rispetto ad andare in riferimento sull'uomo. È chiaro che nel secondo tempo, andando in svantaggio così, abbiamo rischiato”. E sul primo gol di Ndoye: "Siamo ognuno con il suo riferimento, non c'è il tempo e sono situazioni che dobbiamo migliorare. Abbiamo giocatori di alto livello per migliorare e alzare il livello delle nostre prestazioni".

Il tecnico ribadisce lo spirito combattivo dei suoi, ma non nasconde comunque l'amarezza per il risultato: "L’aspetto positivo è la reazione con cui abbiamo ripreso la partita dopo lo svantaggio. Non siamo soddisfatti del risultato, non possiamo esserlo per quanto fatto ma ringrazio i ragazzi per il cuore che ci hanno messo. Dobbiamo migliorare per alzare il nostro livello e le esigenze con noi stessi. È tutta responsabilità mia, me la assumo, dobbiamo lavorare per avere risultati migliori. Dobbiamo migliorare su ogni aspetto del gioco, essere esigenti e poter competere con tutte le avversarie".

E aggiunge: "Tutte le situazioni che si vanno a verificare durante un allenamento e una partita è importante sentirle, viverle e uscirne più forti. Oggi è stata una partita complicata, siamo arrivati al pareggio, non siamo soddisfatti".

Su Koopmeiners: "Da quando è arrivato ha fatto solo bene, sempre solo bene. Oggi ha fatto bene di nuovo, è speciale, abbiamo la fortuna di averlo in squadra. Oggi in un dettaglio ha fatto gol, è di altissimo livello, deve continuare e aiutare i compagni a migliorare". Mentre su Mbangula, autore del gol del pareggio: "È entrato bene anche lui, ha aiutato tantissimo con Jonas. Sta aiutando in allenamento e anche in partita". Intanto preoccupa Cambiaso: "Dobbiamo valutarlo e fare il punto come sta. Vediamo domani".

