Pagelle Juve: Danilo ingrana, mago Conceicao. Koop sta sbocciando, Motta no

La Juventus pareggia in casa contro il Bologna e rallenta nella corsa Champions. Grandi rimpianti all'Allianz Stadium per gli uomini di Vincenzo Italiano che vanno in vantaggio con Ndoye al 30' e raddoppiano con Pobega al 53'. Per la Juve accorcia le distanze Koopmeiners al 63' su assist di Danilo, mentre il pari arriva in pieno recupero (al 92') con Mbangula, servito da Vlahovic. Giornata no per Thiago Motta, espulso a inizio ripresa. La Juve sale a 27 punti, uno in meno della Lazio che domani se la vedrà col Napoli al 'Maradona'. Il Bologna raggiunge il Milan a 22 punti e resta in corsa per l’Europa. Ecco voti e giudizi del match.