Del Piero brutale: "Siamo nei guai: occhio Motta, la Juve non fa più paura"

Del Piero: "La Juve è nei guai"

Inviato a Torino per l’emittente americana Cbs, Pinturicchio si è lasciato andare a una sfumatura di nostalgia, ripensando probabilmente ai suoi tempi, quando gli è stato chiesto un commento sulla squadra attuale. "Juventus is in trouble", ovvero - appunto - la Juventus è nei guai. E il perché affonda le radici in un parallelismo proprio con le grandi formazioni del passato. "Le avversarie oggi non sono preoccupate di affrontarla, i giocatori non sono spaventati. Calciatori come Ndoye in questa partita, per esempio, sono 'comodi' nel confrontarsi con i bianconeri in campo. Ora sanno di poter vincere, anche perché sfidare un club così vincente e blasonato regala tante motivazioni in loro favore".