Juve, sei dentro una tempesta perfetta. Ma Motta cambi qualcosa

Vlahovic non segna e non firma

E il fatto che Motta, seppure a modo suo, abbia perso la tradizionale calma, facendosi buttare fuori, è il chiaro segnale di un malessere. Il ritorno di Vlahovic, inoltre, ha curiosamente ribaltato il tema di discussione intorno a lui, senza modificarne la conclusione: ora non si parla più di come la sua assenza diminuisca le potenzialità offensive della Juventus, ma del fatto che la sua presenza non le migliori granché. Okay, okay, ha fatto l’assist per Mbangula. Ma, primo: arriva dopo novantadue minuti in cui Vlahovic aveva tirato una volta in porta (sul portiere avversario); secondo: parliamo sempre di un bomber che guadagna 25 milioni lordi a stagione, cifra per la quale è richiesto fare la differenza, se non proprio sempre, almeno contro il Bologna.