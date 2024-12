Cambiaso e non solo, Motta prega: Juve-City, chi recupera per la Champions

Juve, come sta Cambiaso

Il terzino bianconero è stato costretto al cambio contro il Bologna dopo una distorsione alla caviglia sinistra, subita per respingere un tiro di Ndoye. Thiago Motta ha preferito non rischiare e al suo posto ha inserito Rouhi. Il terzino è arrivato al J Medical per i test medici. In attesa di riscontri ufficiali sembra però non sia nulla di preoccupante e filtra anche ottimismo già per un possibile recupero per il big match contro il Manchester City mercoledì 11 dicembre. In questa prima parte di stagione Cambiaso è stata sicuramente l'arma più importante a disposizione del tecnico, grazie anche alla sua capacità di adattarsi in più ruoli e alla sua qualità. E averlo contro i Citizens farebbe tanta differenza.