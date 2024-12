Lapo Elkann predica calma: “Motta? Abbiate pazienza. Anche se il pareggio…”

Giornata importante per Lapo Elkann, presente al Gran Premio di Yas Marina ad Abu Dhabi per assistere alla gara in cui la Ferrari si gioca la possibilità di conquistare il Mondiale costruttori. Il membro della famiglia Agnelli è stato intervistato nel paddock da Sky Sport per parlare proprio della gara, ma anche della situazione della Juventus dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna.