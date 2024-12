"Motta? Molti lo hanno confuso. Allo Spezia stava per essere esonerato poi…"

Il quarto pareggio consecutivo della Juventus contro il Bologna ha scatenato nuove critiche sul lavoro di Thiago Motta in bianconero . Al tecnico viene recriminata una scarsa fase offensiva, al netto di una difesa molto solida e granitica. Ma c'è chi analizza più lucidamente il momento che sta attraversando la Vecchia Signora, restituendo una chiave diversa. Il giornalista Stefano De Grandis , intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post-partita, ha messo in evidenza la concretezza dell'ex allenatore rossoblù: " Il fatto che sia imbattuta e che faccia 9 pari mette in evidenza che Thiago Motta è un allenatore concreto , molti lo hanno confuso per un allenatore offensivista. È un allenatore che sta attento, che si difende bene e che palleggia molto, difficilmente fa un calcio verticale, deve sviluppare meglio il gioco offensivo ".

De Grandis: "Per assimiliare il calcio di Motta c'è bisogno di tempo"

C'è un dato fondamentale che De Grandis mette in evidenza: le ultime due squadre allenate da Motta, Spezia e Bologna, hanno inizialmente faticato, ma una volta assimilati i concetti tecnico-tattici dell'allenatore, le formazioni hanno letteralmente volato e proposto un calcio bello e concreto: "Se vediamo Thiago Motta al Bologna, aveva gli stessi punti di Italiano, allo Spezia stava per essere esonerato, ci vuole tempo per assimilare il suo calcio, gli dobbiamo dare tempo". Ha poi aggiunto: "Ieri Koopmeiners ha fatto il suo primo gol, ma non ha iniziato bene. Molti giocatori sono un po' in ritardo rispetto alle aspettative. La Juve ha comprato Douglas Luiz, mai visto, Thuram che è migliorato ma ieri era in panchina, Koopmeiners che finalmente segna ma non è mai stato il fulcro del gioco. Conceicao? Come Yildiz, cerca sempre di saltare l'uomo, la Juventus appoggiandosi alle ali si appoggia meno a Koopmeiners, quindi la coperta resta corta".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE