Che bravo Mbangula, vendiamolo: la Juve se lo gode ma fissa il prezzo

Dal Belgio alla Juve

Il ventenne belga, uno dei giovani più promettenti del vivaio bianconero, è arrivato alla Juventus nel 2020 dopo l’esperienza all’Anderlecht e in quattro anni è cresciuto tantissimo: è partito dall’Under 17, poi è passato alla Primavera dove nel 2022-23 ha segnato nove gol tra campionato e Youth League, rendimento che gli ha aperto le porte alla Next Gen. Un infortunio però lo ha costretto a uno stop da novembre fino a marzo 2024, ciò non gli ha impedito in estate di aggregarsi alla prima squadra nel ritiro estivo a Herzogenaurach in Germania dove si è messo in evidenza nelle amichevoli contro Norimberga e Brest, con Thiago Motta conquistato dalla sua duttilità e dalla sua capacità di incidere in zona offensiva. E infatti il tecnico lo ha fatto esordire alla prima di campionato, ricambiato con il gol, anche se poi con l’incedere della stagione l’esterno non ha trovato molto spazio: l’ultima presenza nell’undici di partenza risale al 6 ottobre, nell’1-1 dell’Allianz Stadium contro il Cagliari. Da allora solo panchine e subentri, che hanno un po’ frenato l’ascesa del belga, partito alla grande e finito per uscire parzialmente dai radar di Thiago Motta, anche se ogni volta che è stato chiamato in causa si è messo al servizio della squadra dimostrandosi un elemento prezioso e decisivo.