Vlahovic, ritorno ai raggi X: nervosismo, errori e quel peso che sposta

TORINO - Non ha segnato, al rientro dopo aver saltato per infortunio tre partite tra campionato e Champions, ma comunque Dusan Vlahovic ha lasciato il segno nella sfida tra Juventus e Bologna. Suo l’assist per lo straordinario gol di Samuel Mbangula che, nei minuti di recupero, ha fissato il risultato sul 2-2. Sua anche una delle azioni più pericolose nell’area avversaria quando Koopmeiners gli offre un’invitante palla in area e il serbo calcia al volo trovando il riflesso di Skorupski che la respinge con il piede. Poi, nell’arco dei 90 minuti, ci sono anche tanti momenti bui, in cui il numero 9 bianconero è sembrato avulso dal gioco, si è innervosito oltre misura, incespicando palla al piede e sbagliando tanti controlli. Situazioni che sono un po’ una costante nella sua discontinuità, tuttavia il ritorno dell’attaccante serbo ha il pregio di aver ridato alla Juventus un impulso offensivo. In sua assenza la squadra aveva segnato appena un gol, Cambiaso a Lecce con un tiro deviato da Gaspar, creando poco o nulla nelle aree avversarie, con lui di nuovo in campo ecco le reti di Koopmeiners e di Mbangula contro il Bologna.