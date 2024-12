Douglas rivede la Luiz: pronto a cambiare la storia a partire da Juve-City

TORINO - Rieccolo. Tra i compagni, a disposizione dell’allenatore, in attesa che faccia vedere pure il suo talento. Non era una sorpresa, ma resta una buona notizia, quantomeno per attutire i colpi della crisi di uomini e risultati in casa Juventus: Douglas Luiz è tornato. Cioè: è tornato in gruppo, e ieri si è allenato con la squadra, così come oggi e - salvo imprevisti - ancora nei prossimi giorni. Si candida dunque a una convocazione per la gara di mercoledì contro il Manchester City, centrando in pieno gli obiettivi della tabella di marcia stabilita nell’ultimo periodo. Gli altri? Capiremo nelle prossime ore se anche McKennie sarà aggregato per la Champions, per Nico Gonzalez servirà invece più tempo.