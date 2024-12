Antonio Silva-Benfica, è rottura. La valigia per gennaio e Giuntoli alla Porto

Pazienza finita. La quinta panchina consecutiva in campionato (Rio Ave, Farense, Porto, Arouca e Guimaraes) e gli zero minuti giocati possono rappresentare un punto di non ritorno tra Antonio Silva e il Benfica. Il centrale portoghese è scontento e appare orientato a cambiare maglia a gennaio. Scenario diventato inevitabile dopo l’avvento al timone delle Aquile di Bruno Lage, che l’ha relegato al ruolo di panchinaro. Situazione paradossale per uno dei calciatori della nazionale lusitana e che l’estate scorsa era stato sondato dalle big di Premier League (Manchester United e Manchester City). Negli ultimi mesi, però, tutto è cambiato e nelle 12 gare tra Super Liga e Champions League con Lage in panchina il classe 2003 è sceso in campo solamente 6 volte. Il nuovo allenatore benfichista gli preferisce il tandem Otamendi-Araujo e per questo Silva ha dato disposizione ai suoi rappresentanti di guardarsi intorno per provare a trovare una soluzione in vista della riapertura del mercato. Col suo agente Jorge Mendes che da giorni è in contatto col dt bianconero Cristiano Giuntoli.