Juve, vestito Champions: Elkann e Scanavino alla Continassa, McKennie c'è

TORINO - Un momento non facile per Thiago Motta e la sua Juventus: tanti infortuni, troppi pareggi ma con l'occasione di allontanare le nuvole in una affascinante sfida di Champions contro il Machester City di Guardiola . Nel momento di difficoltà i bianconeri si stringono attorno alla squadra e nella seduta di allenameno al Training Center la società ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza all'ambiente. In una nota del club si legge: "C'era anche John Elkann questa mattina alla Continassa per assistere all'allenamento della Juventus a due giorni dalla super sfida di Champions League contro il Manchester City. Elkann ha incontrato al Training Center Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, il modo migliore per avvicinarsi tutti insieme, uniti e determinati, alla grande notte di mercoledì".

Torna in gruppo McKennie

La nota prosegue: "Meno due giorni alla UCL per la Juventus che, dunque, continua il suo lavoro in vista della partita in programma mercoledì 11 dicembre contro i Citizens, valida per la sesta giornata della League Phase con fischio d'inizio alle 21:00 in un Allianz Stadium sold-out. Una sessione di lavoro che, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, ha visto il gruppo concentrarsi sulla tattica e sul possesso palla. Domani, martedì 10, sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: alle 11.00 la squadra si allenerà al JTC e successivamente, alle 13:30, ci sarà la conferenza stampa dei bianconeri presso la sala stampa dell'Allianz Stadium". Un programma di avvicinamento che la Juventus vivrà nella speranza di poter recuperare quante più pedine possibili. Dopo Douglas Luiz, tornato già in gruppo nella giornata di ieri, oggi è stato il turno di Weston McKennie, altra ottima notizia per Thiago Motta.