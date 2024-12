Su Motta menzogne social: la squallida macchina del fango smascherata!

La partita tra Juventus e Bologna ha lasciato dietro di sé una serie di strasichi tra critiche sulla prestazione dei bianconeri e i commenti sulla prima espulsione di Thiago Motta . Proprio su questo episodio si è scatenata una vergognosa campagna social per la quale il doppio giallo all'allenatore era arrivato a causa di una pallonata che aveva colpito l'arbitro , una macchina del fango vergognosa smascherata nelle ultime ore grazie a un video chiarificatore di quanto accaduto, rivelando di come si sia trattato di una fake news messa in piedi ad arte.

Espulsione Motta dopo la pallonata all'arbitro? Ecco tutta la verità

Grazie a un video pubblicato all'indomani della gara tra i rossoblù e i bianconeri, si è riusciti a chiarire la dinamica della pallonata all'arbitro. La scena è ripresa integralmente: il direttore di gara si sta incamminando verso la panchina della Juventus ed estrae il primo cartellino giallo all'indirizzo del tecnico della Vecchia Signora. Quando sta per rimetterlo in tasca, viene colpito involontariamente dal pallone lanciato in aria da Rouhi (non per colpire l'arbitro), e in quegli stessi istanti si consuma la discussione con Thiago Motta che porta al secondo giallo qualche attimo dopo. Un diverbio scaturito da un fallo contestato platealmente dall'ex Bologna. Viene quindi nettamente smentita l'ipotesi di un deploverole gesto nei confronti del fischietto. Tutto un grande equivoco trasformatosi in una macchina del fango ai danni dell'allenatore juventino.

