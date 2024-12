Elkann, il discorso a Motta e ai giocatori Juve: concetto unico e chiaro

La situazione non è grave, ma è seria. Perché ci sono risultati sportivi che sarebbe auspicabile non veder preclusi già al giro di boa della stagione, ma – soprattutto – ci sono traguardi minimi che, per i conti ancor prima che per l’ambizione, alla Juventus non possono in alcun modo essere mancati. E così, a presiedere l’unità anticrisi, si è presentato ieri direttamente John Elkann. L’amministratore delegato di Exor, holding che controlla il club bianconero, ha assistito in mattinata all’allenamento della squadra, durante una visita alla Continassa che è eccezione e non certo regola. Quindi si è intrattenuto con le figure apicali delle rispettive aree, dall’ad Maurizio Scanavino al dt Cristiano Giuntoli, passando per Thiago Motta: «La partita con il Manchester City è l’occasione per rilanciarsi subito», il messaggio che avrebbe trasmesso a tutte le componenti. La sola presenza di Elkann nel quartier generale bianconero, d’altronde, rappresenta un segnale forte e tangibile, senza la necessità di alzare i toni.