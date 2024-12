Motta stravolge la Juve: Weah e Koopmeiners traslocano, speranza Cambiaso

Sempre meno paura, sempre più speranza. Il piatto positivo sulla bilancia di Andrea Cambiaso ha iniziato a sollevarsi domenica mattina, quando gli esami hanno escluso lesioni alla caviglia sinistra, storta da un tiro di Ndoye in Juve-Bologna della sera prima, e sta continuando a salire. Sul fatto che salga così in alto da portare l’azzurro tra gli undici titolari che Thiago Motta schiererà domani sera contro il Manchester City non ci sono ancora certezze, e probabilmente non ce ne saranno fino alla rifinitura di domattina, ma non è utopia ipotizzarlo: la «modesta distrazione capsulo legamentosa» non espone il giocatore al rischio di aggravare l’infortunio, dunque l’unico fattore in gioco sarà la diminuzione del dolore fino alla soglia della sopportabilità. Ottimismo, ma non certezze, dunque. E allora Motta deve prepararsi anche a dover fare a meno di Cambiaso.