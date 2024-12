Conceicao, alla Juve mancava da 20 anni: l'ultimo step del trascinatore

Conceicao, il limite

Ma si nasconde anche il grande limite di Chico. Quale? Facile intuirlo: è stata l’ultima partita in cui è andato in gol, rete che manca adesso da oltre due mesi. È questo, lo step successivo: decidere nelle zone calde e non andarci solo vicino. Tra le richieste di Motta, inevitabile, è finita la voglia di vederlo ulteriormente incisivo negli ultimi metri, insieme al (principale) lavoro in copertura e a quel bel vizio di superare il diretto avversario. Solo in Champions, Conceiçao ha totalizzato 18 dribbling in 4 partite, per una media - dati Opta - di 5.2 completati ogni 90 minuti. È attualmente la più alta mai registrata da un giocatore bianconero in una singola stagione dal 2003/04, con un minimo di 300’ giocati. Eh, tanta roba.