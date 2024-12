Cambiaso in gruppo, come sta. Douglas Luiz e McKennie ok: le ultime per Juve-City

Giornata di vigilia per la Juve, che domani sera alle 21 affronterà una sfida tanto complicata quanto affascinante contro il Manchester City di Pep Guardiola. I bianconeri questa mattina si sono allenati alla Continassa, con la prima parte della seduta a porte aperte. Arrivano novità importanti per Thiago Motta in vista della gara contro i Citizens, una partita dall'importanza cruciale per il percorso in Europa.