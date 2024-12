Memoriale Heysel, la Juve non dimentica: ecco come sarà

TORINO - Sorgerà lungo la strada che dall’Allianz Stadium porta verso il JHotel, il centro sportivo della Continassa e il quartiere generale della Juventus. In questo angolo di Torino si ergerà Verso Altrove, l’opera che il club bianconero dedicherà alla memoria della tragedia dell’Heysel. Un progetto sul quale la società sta ragionando da alcuni anni, affidando il lavoro a Luca Beatrice. "L’Heysel è ancora una ferita aperta nella storia della Juventus - spiega il critico d’arte e presidente della Quadriennale di Roma -. Insieme si è deciso di dare un segno tangibile non con un monumento, fine a se stesso, ma con un memoriale in cui le persone possano compiere un’esperienza guardando al futuro. Abbiamo chiesto ad alcuni artisti italiani di fama internazionale di presentare delle proposte e alla fine è stata scelta quella di Luca Vitone".