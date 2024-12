Motta: "City, possiamo creargli difficoltà. Vlahovic-Haaland? Fare paragoni..."

Gli indisponibili e l'elogio a Yildiz

Sugli indisponibili l'allenatore in un primo momento non ha risposto in modo diretto: "Chi merita gioca, è chiaro che se un giocatore è da tanto tempo fermo ha bisogno di entrare in ritmo, ma dipende dal calciatore, dal fisico, da cosa ha avuto. Devo tenere in conto tante cose". Poi ha proseguito: "Siamo una squadra giovane e possiamo migliorare in ogni aspetto del gioco. Abbiamo dimostrato di avere grande carattere, giochiamo con grande solidarietà. Se chiedete a un attaccante se vuole giocare più vicino alla porta (riferimento alla domanda di inizio conferenza ndr), risponde sempre di sì, ma non esiste solo quello. E Kenan ne è una dimostrazione. Per giocare alla Juve servono tante cose". Sulla crisi del City: "Non posso giudicare quello che succede nelle case degli altri, in questi anni hanno fatto cose straordinarie, hanno vinto 4 volte di seguito la Premier, poi la Champions, il Mondiale per club, è relativo parlare di crisi". Su Guardiola: "Fortissimo e non lo dico io, sono i fatti a dirlo".