"Hai risposto bene": Yildiz, l'emozione Champions e il siparietto sul ruolo

Giornata di vigilia per la Juventus che ospita il Manchester City tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Un confronto che arriva alla sesta giornata della Champions League 2024/2025 e potrebbe dire tanto sul prosieguo del cammino delle due formazioni in Europa. Una gara dall'atmosfera delle grandi occasioni e i ragazzi di Thiago Motta devono farsi trovare pronti. Nella conferenza stampa di rito, il numero dieci bianconero Kenan Yildiz ha affiancato l'allenatore juventino nel presentare il match .

Juve-Manchester City, le parole di Yildiz

A Torino arriva una delle big del calcio europeo e della Premier League. Come si è preparata la Juve a questa partita? "Ci siamo preparati come per tutte le altre partite, non vogliamo incorrere nelle stesse difficoltà e speriamo che il risultato di domani sia positivo". La Juve arriva da una serie di pareggi, ma c'è fiducia: "Arriviamo da un altro pareggio ma siamo una grande squadra, guardiamo sempre avanti. Ci siamo parlati con gli altri giocatori. Vogliamo fare sempre di più".

Il gioiellino bianconero vive questa partita in maniera diversa, un palcoscenico al quale si affaccia per la prima volta in quest'anno: "Per me sarà una grande partita, quindi farò del mio meglio per l'intera squadra ed è senza dubbio una grande partita". E tra i tanti campioni dei Citizens, sceglie l'attaccante norvegese: "Il Manchester City è una grande squadra e se devo scegliere un giocatore scelgo Haaland, ma sono tanti i calciatori forti ed è un onore giocare contro di loro".

E aggiunge sulle aspettative sul resto della stagione: "Le mie aspettative sono diverse, è una grande stagione ma ci sono margini di miglioramento per me e gli altri compagni. È grandioso giocare con Cambiaso ci aiutiamo molto e spero che questa stagione continui per il meglio. Cerco di migliorare, di aiutare la squadra a fare meglio ogni giorno. Non ci sono cose specifiche, ma cerco di migliorare in generale". La doppietta di San Siro ha rappresentato la svolta? "Questo risultato e segnare in generale aumenta la fiducia in se stessi. Devo lavorare su me stesso e spero di segnare ancora più gol in futuro".

E sulla Champions League: "La Champions è un trofeo storico. Noi lavoriamo duramente e sono contento di essere qui. La prima volta che sentito l'inno ho avuto la pelle d'oca. Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra. La stagione è lunga, noi cerchiamo di dare il nostro meglio e alla fine vedremo dove arriveremo".

