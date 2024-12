Motta squalificato: la decisione del Giudice Sportivo. Castellanos salta l'Inter

Thiago Motta non sarà in panchina per la prossima partita tra la Juventus e il Venezia all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero è stato espulso nel corso del match contro il Bologna per aver protestato dopo un fallo fischiato a Rouhi. Il tecnico si è poi subito scusato nel post partita, dando ragione a Marchetti: "Ho esagerato, ha fatto bene". Ora il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche. E oltre a quella del mister della Vecchia Signora ne emergono anche altre.

Motta squalificato, la decisione del Giudice Sportivo

Il giudice di Serie A ha squalificato per una giornata Thiago Motta "per avere - al 6' minuto del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione - assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara". Quindi l'allenatore della Juve ci sarà poi per la sfida contro il Monza di Nesta e salterà solo la gara contro il Venezia davanti ai propri tifosi. Un'altra assenza importante è quella di Castellanos, diffidato e ammonito per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario": l'attaccante della Lazio non ci sarà quindi contro l'Inter. Squalificato per un turno anche Henderson dell'Empoli per "comportamento non regolamentare in campo" che gli è costato il quinto giallo del suo campionato.

