Juve-City, la storia clamorosa: "In stanza da solo, mi vennero i brividi”

L'emozione di nonno Giampiero

«No, no: la partita non l’ho guardata – si affretterà a chiarire nonno Giampiero qualche giorno più tardi –. Mi sono chiuso in una stanza, da solo, e ho ascoltato soltanto la cronaca. Sentire “Del Piero passa a Boniperti...” mi ha fatto venire i brividi. Filippo? Era molto emozionato nei giorni precedenti, mi aveva confessato la sua ansia. Mio figlio Giampaolo mi ha subito chiamato dallo stadio: si sa, i padri sono più forti dei nonni. Io ho preferito vivere la mia emozione da solo». Quella stessa emozione vissuta, inevitabilmente, dal nipote, che si era affacciato alla ribalta soltanto un anno prima, grazie a una tripletta al Modena, da subentrante, nel campionato Primavera. «È stata una delle emozioni più grandi della mia vita - ammetterà Filippo –. Avere la possibilità di allenarsi e di giocare con giocatori come Del Piero, Buffon e Marchisio, miei idoli di sempre, dà sensazioni incredibili. Del Piero mi ha aiutato tanto, mi ha sempre ripetuto di stare tranquillo. E io, negli allenamenti, ho provato a rubare qualcosa ai campioni con cui dividevo lo spogliatoio». Anche se l’idolo d’infanzia non indossava la maglia bianconera. «Sono cresciuto con il mito di Del Piero, certo, ma il più grande era Ronaldinho. Il cognome? Giampiero Boniperti, fino ai 12-13 anni, per me era semplicemente mio nonno. Poi sono iniziati i paragoni e da lì ho capito. Mi è venuto a vedere una sola volta, quando ero piccolo, ma è andato via dopo 5’ perchè soffriva troppo e non voleva mettermi pressione...».