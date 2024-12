Cambiaso, la scelta ufficiale dai convocati di Motta: Juve-City si giocherà con questi

Assenza pesante quella di Cambiaso, con l'esterno che dopo aver rimediato “una modesta distrazione capsulo-legamentosa” nella sfida contro il Bologna sembrava potesse essere recuperato per il match contro il City, ma così non sarà. Allora chi al suo posto? Tutto fa propendere per l'impiego di Savona e Danilo sulle fasce difensive. A completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Di Gregorio pronti Gatti e Kalulu , mentre in mediana spazio al duo Thuram-Locatelli . Dietro l'unica punta Vlahovic ad agire Yildiz a sinistra e Koopmeiners al centro, sulla destra invece ballottaggio Conceicao-Weah con il primo favorito.

Per un Cambiaso che non c'è, le buone notizie arrivano invece per altri bianconeri reduci da un periodo di stop. Nella lista dei convocati di Motta presenti sia McKennie che Douglas Luiz: il primo aveva alzato bandiera bianca dopo la sfida contro il Milan del 23 novembre. Il secondo, invece, era sceso per l'ultima volta in campo addirittura il 19 ottobre nel match contro la Lazio. Due rientri importanti per il tecnico bianconero, che dovrà invece fare ancora a meno di Nico Gonzalez, fermatosi il 2 ottobre con il Lipsia e ancora costretto ai box ma con l'argentino che potrebbe rivedersi nella sfida di sabato contro il Venezia.

