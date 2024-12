Motta, domanda e risposta su Allegri prima del City: “Conta molto poco”

Così l'allenatore della Juve a poche ore dal match di Champions: "Noi come squadra abbiamo sempre giocato, poi sicuramente vogliamo arrivare sempre alla vittoria, come tutti. L'importante è la prima fase della partita, serve giocare da squadra, e col City ancora di più. Affronteremo un grande club, che negli ultimi anni ha fatto delle cose straordinarie: vincere 4 Premier non era mai successo, poi hanno vinto anche la Champions e il Mondiale.. . Dobbiamo entrare in campo con grande determinazione e solidità, soprattutto in difesa. Quando avremo la palla servirà lucidità per giocare a calcio e andare ad attaccarli: bisogna fare una partita completa per confrontarci contro il City".

Quindi si può battere il Manchester solo giocando di squadra? "No, il discorso è che questa è la nostra filosofia. Ogni singolo giocatore individualmente deve dare il suo massimo per il buon funzionamento del gruppo, solo così emergono i ragazzi". Nell'ultimo periodo tanti i paragoni tra la Juve di Allegri e quella di Motta oltre che i paragoni diretti tra i due tecnici. Ma l'attuale allenatore bianconero risponde così: "Niente mi dà fastidio, va bene tutto se si tratta di giudizi onesti. Accetto tutto ma io non entro in queste cose e non le guardo, penso al mio lavoro, a migliorare la squadra, ad aiutare i calciatori per allenarsi bene, poter alzare il nostro livello per affrontare squadre come il City: il resto, per me, conta molto poco". Non solo Motta ha parlato prima della gara contro il Manchester di Guardiola...