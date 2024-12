"Il mio corpo non ne poteva più e le mie ginocchia...": Khedira, retroscena mai svelato

Dalla Bundesliga alla Serie A , passando per la Liga. Ovunque sia andato, Sami Khedira ha lasciato la sua impronta vincente. Le prime vittorie con il Bayern Monaco , la consacrazione con la maglia del Real Madrid e il pilastro di una parte del ciclo vincente della Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri . Il calciatore tedesco ha ormai appeso le scarpette al chiodo da qualche anno, e intrapreso un'altra strada, dall'altro lato della barricata: quello del commentatore sportivo. Ma come sta andando la nuova vita del giocatore che tanto ha fatto innamorare i tifosi bianconeri? Ne ha parlato il diretto interessato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca.

Khedira e la sua nuova vita: "Non ho tempo per annoiarmi"

"Non ho tempo per annoiarmi", si apre così la lunga intervista ai microfoni di Marca. Ma cosa fa Khedira oggi e, soprattutto, come sta? "Mi sto preparando per una seconda carriera, studiando, facendo affari, viaggiando, sto prendendo la licenza di direttore sportivo...". Sami racconta come stia viaggiando di più adesso rispetto a quando giocava: "Quasi, quasi. La differenza è che prima viaggiavo con la squadra e passavo l'intera giornata in hotel e ora sono io a gestire il mio tempo. È diversa dalla vita di un calciatore. Adesso non devo viaggiare, ma voglio viaggiare. Vado a vedere tanto calcio, studio, mi alleno. Cerco di avere un equilibrio tra vita personale e lavoro".

Su cosa si orienterà la nuova carriera? Possibile vedere Khedira in veste da allenatore? Lui smentisce, ma...: "Non dico mai no a qualcosa nella mia vita, ma non credo che diventerò un allenatore. Amo quel lavoro e stare in campo, ma mi vedo più in un ruolo da direttore sportivo. Mi rivedo di più in quell’area del calcio". E aggiunge: "Sono aperto a tutto. La Germania è il mio paese, ma amo la Spagna, passo molto tempo in Inghilterra, lì amo il calcio, ho anche un grande affetto per l'Italia. Sono aperto a tutto e non mi fermo ad un solo paese, perché il calcio è uno sport globale. Anche gli Stati Uniti, che stanno lavorando molto bene, stanno sviluppando molto bene lo sport. Non posso dire che lavorerò qui o là, perché amo la cultura di tutti i paesi".

Nella veste di commentatore ci si diverte? "Sì, lo adoro. E sai una cosa? Devo scusarmi con i giornalisti, perché da giocatore non hai questo punto di vista e non vedi come i giornalisti preparano le partite, come lavorano. E lo vedo adesso. Vedo che il giornalista prima della partita prepara la partita, la analizza, guarda i dati... Adesso la vedo diversamente. Come giocatore sei concentrato sul gioco e hai informazioni diverse. E stavo passando dai media e devo chiedere scusa. Non ho né apprezzato né capito il tuo lavoro! E ora capisco molto di più quello che fai. Certo gli errori ci sono, ma come in tutte le professioni!".

Khedira e la passione per altri sport

La passione sportiva di Khedira non si ferma al solo calcio: "Amo tutti gli sport e ne pratico molti, anche se non sono bravo. Tutti gli sport hanno le loro caratteristiche ed emozioni, per questo cerco di imparare da tutti. I tennisti devono avere una mentalità molto forte, perché sono soli in campo. Nel football americano, se un giocatore fa un passo sbagliato, il lavoro tattico svanisce completamente. Cerco di imparare dalla filosofia e dalla mentalità di ogni sport. Ad esempio, mi piace vedere come è organizzata una squadra della NFL, come lavorano i tennisti...".

E confessa una passione per il coaching: "La cosa più importante è innanzitutto capire il gioco. E poi comunicare bene agli atleti. Questa è la chiave ed è ciò su cui mi sto concentrando. Devi essere un leader. Sto studiando molto a riguardo, ma poi va messo in pratica. Vedremo come e quando arriverà per me quel momento". E sul miglior esempio di leadership: "Non si tratta di bene o male, ma dello stile di ogni persona. In fondo, essere leader è uno stile di vita e non può essere copiato. Non puoi copiare Mourinho, Guardiola, Klopp o Ancelotti. Puoi prendere nota di ciò che tutti fanno per migliorare, ma alla fine devi essere te stesso perché sia ??una leadership naturale".

