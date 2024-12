Juve-City, la partita di Danilo: la notte Champions del grande ex

TORINO - In una Juventus che nelle ultime uscite di Champions League ha infranto primati relativi all’età media bassa della squadra disposta in campo, la disponibilità di Danilo è chiaramente un valore aggiunto a prescindere dal fatto che sia schierato titolare, a destra o a sinistra, o anche solamente in panchina. Perché queste partite con la “musichetta” non sono soltanto difficili dal punto di vista del coefficiente tecnico ma anche mentale. E allora uno sguardo, una parola, un incoraggiamento da un giocatore maturo come il brasiliano, che in carriera ha alzato due volte la Coppa dalle grandi orecchie, precisamente nel 2016 e 2017 indossando la maglia del Real Madrid, rappresenta un valore aggiunto per la formazione allenata da Thiago Motta. Tra l’altro Danilo è il grande ex della sfida visto che ha giocato due stagioni nel Manchester City (2017/18 e 2018/19) collezionando 60 presenze in tutte le competizioni e 4 reti (tutte segnate in Premier), vincendo peraltro 2 Premier League, 2 Coppe di Lega, 1 Coppa d’Inghilterra e 1 Community Shield.