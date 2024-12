Osimhen, dai rapporti con Giuntoli all'ipotesi Juve: le tre cose da sapere

Osimhen può diventare il prossimo attaccante della Juventus? Se ne parla tantissimo e ciclicamente torna a circolare la voce, anche perché i rapporti fra l'attaccante e Cristiano Giuntoli sono eccellenti e anche quelli con i suoi agenti. Quando si parla di Osimhen alla Juve, tuttavia, bisogna tenere in considerazione tre cose. La prima: Osimhen non si muoverà a gennaio, il Galatasaray ha il controllo del giocatore fino a giugno per il prestito concordato con il Napoli. E, oltretutto, ha perso Maurito Icardi per il grave infortunio al ginocchio. Per lasciare partire Osimhen, i turchi chiederebbero un importante indennizzo economico al Napoli, tale da rendere qualsiasi operazione anti-economica per tutti.

Giuntoli e la matassa Osimhen

La seconda: Osimhen ha una clausola per la cessione che ne fissa il prezzo a 75 milioni. E questo potrebbe essere un vantaggio per la Juventus, che non dovrebbe trattare con il Napoli in modo estenuante. Ma, piccolo particolare, la clausola vale solo per l'estero e non per i club italiani. La terza: i club italiani, dunque, dovrebbero trattare con il Napoli: sia la cifra (che non sarebbero i 75 milioni, ma molto probabilmente di più) sia i contorni dell'operazione. E dicono che De Laurentiis farebbe qualsiasi cosa, tranne cedere il giocatore alla Juventus, che - oltretutto - difficilmente spenderebbe più della clausola per il giocatore.

