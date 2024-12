Giuntoli: "Conceicao 100%. Juve, progetto nuovo: giovani e calcio"

Juve-Manchester City, le parole di Thiago Motta

Il tecnico della Juventus Thiago Motta è al suo primo big match in Champions League. Come si affronta il Manchester City? "Dobbiamo essere capaci di vedere bene le due fasi. Quando facciamo la pressione alta lo facciamo davvero, loro hanno giocatori come Haaland e Doku che vanno veloci. Non dobbiamo lasciargli lo spazio all’interno del campo. Senza la prima pressione serve un blocco, non lasciare spazi tra le linee. Dobbiamo fare insieme la fase difensiva". E aggiunge: "Noi dobbiamo pensare a fare una grande partita. Siamo contro una squadra forte, con umiltà e rispetto dobbiamo vivere la partita, dare il nostro massimo e giocare da squadra per poter competere".