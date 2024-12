Pagelle Juve: Di Gregorio Superman, Gatti leone, Vlahovic non sbaglia nulla!

Gatti 8

Il leone dell’area di rigore: ci mette una volta il piede e un’altra la testa per anestetizzare i pericolosi palloni vacanti che originano dalla trequarti dei Citizen. E, non contento, avvia l’azione del gol risalendo il campo palla al piede e andando vicino alla rete in mezza rovesciata. In più, aizza i tifosi e scalda l’ambiente: trascinatore.