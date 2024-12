"Non sono un fissato!": Juve, Motta infiamma il post City in conferenza

Una serata che i tifosi bianconeri ricorderanno a lungo: la Juventus batte il Manchester City per 2-0 nel crocevia europeo più importante di questa prima parte di stagione. La Vecchia Signora ha approcciato il match con il giusto piglio, lasciando poco o nulla agli avversari sacrificandosi e lanciando il cuore oltre l'ostacolo. Il primo duello di Thiago Motta contro Pep Guardiola va al tecnico juventino, che nell'immediato post-partita ha affidato ai microfoni della mixed zone tutta la sua soddisfazione per quanto visto in campo.

Juve-City 2-0, le parole di Thiago Motta

L'allenatore della Juventus parte dall'analisi della vittoria dei suoi ragazzi: "Non è solo la vittoria dell'anima. Abbiamo giocato con il fuoco dentro, ma anche con la testa e la voglia di fare le cose bene. Sapevamo di doverci abbassare tantissimo, lo abbiamo fatto insieme, così come in attacco. Vittoria meritata, bravi a tutti i ragazzi, tutto il gruppo, abbiamo recuperato anche dei giocatori. Lo staff medico sta lavorando tantissimo per far rientrare i giocatori e metterli in condizione. Anche chi è entrato ha dato il suo contributo alla squadra nel momento del bisogno".

Mckennie, autore del gol del 2-0, è entrato nel secondo tempo e ha impiegato pochi minuti per essere subito determinante: "Weston può fare tutto. Già è difficile togliere Koop dal campo perché trasmette delle cose delle quali abbiamo bisogno per restare compatti. Weston ha grandi qualità tecniche, ha l'inserimento e quando arriva dalla seconda linea è molto pericoloso. Lo abbiamo visto anche con il Psv e per noi è una fortuna avere giocatori con queste qualità, sono contento per tutti i giocatori".

