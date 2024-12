La bella sorpresa Juve ritrovata in una serata da ricordare e da godere

Juve, ora l'esame Venezia per dimostrare la crescita

È una serata da ricordare, una serata da godere per il popolo juventino che avrebbe bisogno di ritrovarsi intorno ai valori calcistici tramandati per generazioni. Motta, in modo probabilmente inconsapevole, li sta rispolverando con la sua ferma convinzione che non si devono prendere gol e la capacità di liberare il talento (quello di Yildiz è parso ancora una volta tanto). Ieri sera si sono rivisti Douglas Luis e McKennie, presto dovrebbe essere il turno di Nico Gonzalez: quando Motta potrà gestire tutto il potenziale offerto dalla rosa, potremo giudicare meglio il suo lavoro e in modo più equo il rendimento della squadra. A fine gara, molti giocatori hanno fatto riferimento a un faccia a faccia di questi giorni, nel quale si sono detti che non è possibile buttare via i punti come a Lecce o come contro il Bologna. Sabato c’è il Venezia e, paradossalmente, potrebbe essere più difficile del City. Sarà il primo test per capire se la vittoria di ieri ha davvero fatto cambiare marcia alla Juventus o è stata una sgasata spettacolare, ma estemporanea.