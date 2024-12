Crociato rotto, un'altra stagione finita: Juve, maledizione senza fine

Ennessimo infortunio e, ancora una volta, al ginocchio. Stavolta a essere colpita è la squadra delle Women bianconere, ma a livello generale sembra non esserci a questo genere di notizie. Una vera e propria maledizione in casa Juve perché ogni settimana ormai si fa la conta degli infortuni. Intanto sono saliti a 6, con quello occorso ad Arianna Gallina, gli stop per un problema serio al ginocchio.

Juve, la maledizione continua

Il primo infortunato della serie è stato Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha subito un infortunio durante la partita di Champions League tra Lipsia e Juventus, ed è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti. La diagnosi ha confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che ha messo fine alla sua stagione. Bremer sta lavorando per recuperare e, come lui stesso ha dichiarato, la parte peggiore sembra ormai alle spalle, ma il suo ritorno in campo avverrà tra diversi mesi. Non solo il brasiliano, ma anche Juan Cabal ha subito un infortunio simile. Il difensore, che aveva avuto un ottimo avvio di stagione, si è infortunato con la sua nazionale, la Colombia, riportando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.