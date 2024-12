Vlahovic sguardo truce, era per Fagioli? I social si interrogano

Il mondo bianconero è in festa ormai da diverse ore dopo l'ottima prestazione contro il Manchester City . Tutti ad esultare in campo e anche sui social, dopo la vittoria ritrovata contro una big. Una prestazione solida, grazie a un gruppo che è sceso in campo in modo compatto e ha lottato fino alla fine su tutti i palloni. E non solo i titolari, anche i subentrati hanno fatto la differenza. Alla fine del match i giocatori della Juve sono scoppiati tutti in un'esultanza liberatoria, ma le telecamere hanno pizzicato anche una scena che ha lasciato tanti punti interrogativi ai tifosi.

Vlahovic-Fagioli: cosa è successo

Dopo il triplice fischio di Turpin, tutti i giocatori bianconeri sono scoppiati in un urlo di gioia: Locatelli ha scatenato i tifosi in tribuna all'Allianz Stadium, Thuram ha invaso il campo, Motta è sembrato più sobrio. Tante emozioni, ma le telecamere ne hanno pescata una in particolare che sta facendo il giro del web. I protagonisti sono Vlahovic e Fagioli: il serbo subito dopo la fine del match sembra abbia intercettato il centrocampista, rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti, con uno sguardo serissimo. Non tutti se ne sono resi conto in diretta, ma ora le domande iniziano ad essere molte sul web e si chiedono il perché di questo gesto, in un momento di gioia collettiva, se sia voluto oppure se è una semplice casualità, uno scherzo o un gioco. Le risposte potrebbero essere diverse. Intanto sui social Fagioli si è limitato a mettere al momento solo una storia con il primo cagnolino, senza alcun riferimento alla partita.