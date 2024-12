Cambiaso, blitz Giuntoli: il vice a gennaio, contatti con la Fiorentina

Capitolo cessioni: Fagioli per fare cassa

Motivo per cui a gennaio vorrebbe trasferirsi altrove. In prestito può diventare un’occasione per tanti, Juve compresa. Capitolo cessioni: si cerca una sistemazione per Arthur, destinato a lasciare la Continassa nella finestra di trattative invernali. Nonostante l’inserimento in lista Champions il brasiliano non è mai stato neppure convocato e resta un separato in casa. Il suo agente Federico Pastorello sta sondato il mercato estero per trovare una soluzione gradita al regista (piace a Betis Siviglia, Benfica, Girona e Marsiglia); mentre Nicolò Fagioli appare destinato a essere sacrificato per fare cassa. Già fissato il prezzo: servono 25 milioni per accaparrarsi il classe 2001. Occhio alle sirene provenienti dalla Premier League, dove gli ammiratori per il numero 21 juventino non mancano...