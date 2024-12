Juve, il buongiorno dopo il City: Cambiaso e Nico Gonzalez, le condizioni

TORINO - Vittoria doppiamente importante per la Juventus nel mercoledì della sesta giornata di Champions League. I bianconeri, battendo 2-0 il Manchester City , sono tornati al successo dopo due pareggi rimettendosi in corsa per la caccia alle prime 8 posizioni : infatti con le sconfitte di Monaco, Sporting ed il pareggio del Benfica la squadra di Thiago Motta, molto soddisfatto nel post-partita , è salita a quota 11 punti (14° posto) a pari punti con l' Atalanta e a -2 punti dall'8° posto oggi occupato da Lilla.

L'allenamento

I bianconeri si sono radunati questa mattina alla Continassa per preparare il match di campionato (sabato 20:45) contro il Venezia. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo dall'inizio contro la squadra inglese si è dedicato a una seduta di scarico in palestra, il resto del gruppo si è focalizzato, dopo il riscaldamento, su esercitazioni tecniche, possesso palla e lavoro atletico.

Situazione infortunati

Buone notizie dall'infermeria bianconera, Nico Gonzalez ed Andrea Cambiaso si sono allenati ancora a parte questa mattina: per il primo si profila la convocazione per la prima volta dopo due mesi, mentre il terzino della Nazionale potrebbe tornare anche in campo da titolare contro il Venezia.