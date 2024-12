Di Gregorio: "Non so da dove sia uscita". McKennie ringrazia, Kalulu gobbo vero

Una notte magica quella dello Stadium per la Juventus che si impone per 2-0 contro il Manchester City di Guardiola. Un successo importante in chiave Champions, ma anche per la stagione dei bianconeri che, dopo una serie di risultati e prestazioni poco incoraggianti, ritrovano convinzione e sorriso contro uno dei club più forti del mondo. Protagonista della serata un super Michele Di Gregorio , autore di due interventi prodigiosi su Haaland e Gundogan.

Di Gregorio: "Non so da dove sia uscita"

Il portiere bianconero ha commentato così la partita ai canali Uefa: "Non mi piace parlare di singoli, ma sono molto contento, anche per McKennie e Vlahovic. Siamo un grande gruppo e meritiamo una serata così, quindi godiamocela fino in fondo. L'aggettivo migliore per descrivere questa serata è indimenticabile. A livello personale il mio è stato un percorso molto lungo e vivere le emozioni di questa serata è meraviglioso. Non è mai facile affrontare una squadra delle qualità del City, ma abbiamo aspettato il momento giusto per attaccare e poi abbiamo difeso benissimo". Ai microfoni di Prime ha aggiunto: "Non so da dove mi sia uscita su Haaland ma stasera si celebra tutto il gruppo per atteggiamento, voglia e determinazione che portano a una grandissima vittoria. Ci alleniamo bene, con Mattia e Pinso sono due grandissimi portieri ci sproniamo sempre, aiutiamo sempre la squadra sia in campo che da fuori. Atteggiamento visto e voglia di battagliare visti questa sera devono essere punti di partenza".