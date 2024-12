Conceicao, conoscete il segreto? Le due strade Juve e cosa sa papà Sergio

Sapete qual è il sogno di Chico Conceicao? Lui lo ha svelato a suo papà Sergio, ma prima di dirvelo facciamo il punto della situazione. Conceiçao è alla Juve in prestito, prestito secco, senza alcun diritto di riscatto o opzione. La Juve ha pagato 7 milioni per averlo, nei quali è compreso il suo ingaggio. Entro fine stagione se vuole tenere il giocatore, deve trattare l'acquisto con il Porto, proprietario del cartellino di Chico. Oppure, pagare la clausola da 30 milioni di euro che il Porto ha fissato per la cessione ad altri club europei. Una cifra alta, ma del congrua al valore del giocatore che in questo momento, è stimato intorno ai 45/50 milioni. Ma nella trattativa con il Porto inciderà in modo determinante la volontà di Chico.