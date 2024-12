Elkann entusiasta: “Così è bello”. E la Juve stringe un patto segreto…

Il giocatore fondamentale per Motta



“D’ora in avanti solo prestazioni così”. Non dal punto di vista tattico, a quello ci deve pensare Motta, bensì dell’approccio mentale nonchè dell’attitudine a essere e restare concentrati dal primo all’ultimo minuto. Del resto la vittoria sul City è stata la rappresentazione plastica dei pensieri e delle parole che Thiago utilizza alla vigilia di ogni match: “Voglio una squadra in cui tutti si danno una mano, in cui tutti attaccano e tutti difendono”. Dovrà essere anche così anche domani con il Venezia, dove ancora una volta si candida a regista occulto Pierre Kalulu, oggetto di una mare di elogi da parte del tecnico quando nel dopo gara ha dovuto rispondere a un giornalista francese: «Pierre è un esempio ed è una fortuna per me poterlo allenare. Lo conoscevo bene poiché l’avevo notato in passato come avversario, puoi metterlo ovunque e lui risponde sempre con la stessa sicurezza: marcatore a destra, sinistra o terzino sulla fascia. E’ davvero una fortuna per la squadra poter contare su un professionista esemplare come Kalulu». Che come Conceiçao a giugno diventerà un giocatore della Juventus non più in prestito bensì di proprietà del club torinese. Perché il francese sa difendere, certo, ma anche diventare la presenza palla al piede in più, a centrocampo, in grado di rompere gli equilibri studiati a tavolino dagli avversari.