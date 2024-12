Danilo si toglie dal mercato, la Juve non cambia idea: doppio colpo a gennaio!

Danilo vuole solo la Juve

Una prestazione in linea con il passato, quella del brasiliano allo Stadium: primo per palloni recuperati (con Gatti), quota 5; quasi 10 chilometri percorsi e secondo per duelli vinti. Insomma: tanta roba. Come le dichiarazioni post partita a Prime: "Andare via? Anche in estate mi mettevano in tante squadre. Non l’ho mai chiesto, sono qui a disposizione". Soprattutto: "Il mio legame con questi colori va oltre il minutaggio. Voglio restare qui fino alla fine del mio contratto, non ho mai visto un capitano che lascia la sua squadra a metà stagione". E non sarà il primo. Già da tempo Danilo ha deciso di eliminare la clausola presente nel vecchio contratto che avrebbe previsto un rinnovo automatico con il 50% più una presenza stagionale: non voleva fornire pressioni, non voleva subire potenziali ripercussioni. Voleva sentirsi libero di disputare l’annata senza alcun tipo di vincolo, accettando la volontà dell’allenatore, anche quando gli sarà parsa incomprensibile.