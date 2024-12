Pogba e il futuro dopo la Juve: il post criptico sui social diventa virale

Paul Pogba scalpita per tornare a giocare e tra due mesi potrà tornare in campo dopo la fine della squalifica per il caso doping. Dopo aver rescisso il contratto con la Juventus, il centrocampista francese è libero di firmare a zero per un'altra squadra, ma quale sarà il club del suo futuro? Paul si allena per tenersi in forma e sperare di convincere qualche squadra a puntare su di lui. L'obiettivo è quello di partecipare al Mondiale 2026 e sulla prossima destinazione di Pogba sono tante le voci che si susseguono.

Pogba, messaggio sui social

A lasciare qualche indizio è proprio Paul che attraverso il suo Instagram ha lanciato un messaggio ciptico con l’ultimo post in cui si allena con una maglia del Brasile e con la didascalia “Loading…”. La foto con i colori della Seleçao ha scatenato i tifosi del Corinthians che, a gran voce, gli stanno chiedendo di trasferirsi nella loro squadra. Questo anche in seguito alla sua risposta, durante un’intervista con il tiktoker Luva de Pereiro, che gli ha chiesto per quale cifra raggiungerebbe Depay al Corinthians: “Zero! Lo farei per amore del calcio”. Ora Pogba ha fatto capire che si sta caricando, concetto ripetuto con altre tre emoticon (una clessidra, una bocca cucita e un occhiolino con linguaccia) anche in una story. Ma sarà davvero il Corinthians il suo prossimo club? Restare in Europa per provare a convincere Deschamps in vista del Mondiale 20206 potrebbe essere l'altra possibilità. Il Marsiglia di De Zerbi l'opzione più accreditata, non resta che attendere altri indizi, o magari qualche messaggio più concreto, per capire quale sarà il futuro di Pogba.

