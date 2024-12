Nico Gonzalez torna, Conceicao spaccapartite, Weah c'è: Motta, finalmente Juve

Rapidità, esplosività, cambi di direzione e tecnica sono le armi principali del portoghese come lo erano (ancora più affilate, seppur non sempre) del brasiliano e sono armi che risultano ancora più letali se usate contro avversari che hanno già le scorie di un’oretta di gioco nelle gambe. Questo non significa certo che Conceiçao non debba giocare titolare. Anzi, non sarà semplice per Nico Gonzalez né per Weah scalzare il portoghese, ma un Chico inserito fresco dalla panchina sarà un’arma con cui Motta potrà spaccare in corsa qualsiasi partita: un’arma mancata enormemente nella lunga sfilza di pareggi collezionata dalla Juve. Una collezione da non arricchire più per un bel pezzo, di certo non stasera.

