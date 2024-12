Amici e rivali: Savona e Nicolussi Caviglia, una storia Juve che parte da lontano

Savona contro Nicolussi Caviglia

Adesso il sogno Juventus lo coltiva Nicolò. Fino a pochi mesi fa protagonista in Serie C con la Next Gen, mercoledì in Champions League non ha tremato di fronte a Doku e alla batteria di fenomeni offensivi del Manchester City. Significa tantissimo, dopo così poche partite in Serie A e in Europa, ma soprattutto rende bene l’idea dei motivi per cui Thiago Motta ha scelto di dargli fiducia sin da inizio stagione. Savona stasera abbraccerà Nicolussi Caviglia: sono amici legati indissolubilmente da due strade calcistiche molto simili. Persino nelle difficoltà, nonostante il divario di età. Hans, classe 2000, tra la fine del 2020 e la prima parte del 2022 suo malgrado ha rischiato di deragliare a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro (pagò soprattutto un accidentato recupero post-intervento), per poi ritrovarsi prima al Sud-Tirol e poi alla Salernitana.