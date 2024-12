La prima senza Motta: Juve, confronto tra i giocatori e scelte quasi obbligate

Le scelte anti-Venezia

Poi, certo, cambieranno anche alcuni interpreti in conseguenza del combinato disposto tra la necessità di far rifiatare qualcuno dei protagonisti con la possibilità di poter contare sul recupero di alcuni infortunati. Tra i primi vanno tenuti sotto osservazione Locatelli (protagonista assoluto contro il City in una gara che esalta le sue caratteristiche in copertura con una la squadra che resta bassa e corta, diversa la situazione se di deve attaccare...) e Conceiçao parso meno brillante rispetto ad altre occasioni. Difficile che Motta decida di schierare Nico Gonzalez (tra i convocati dopo un assenza durata 72 giorni e 15 partite) dall’inizio: lo utilizzerà in corso d’opera per dargli minutaggio in vista della Coppa Italia di martedì contro il Cagliari. A centrocampo, così, dovrebbe toccare dall’inizio a McKennie e sulla fascia a Weah, con Yildiz dalla parte opposta e Vlahovic al centro. Non ci sono dubbi invece in difesa dove Motta dispone di solo quattro giocatori di ruolo: Savona, Gatti, Kalulu e Danilo in ordine di schieramento, visto che all’indisponibilità di Cambiaso si è aggiunta quella di Rouhi appiedato da un problema muscolare. Ma, alla fine, contro il Venezia ultimo in classifica davvero per la Juve non può essere un problema di interpreti quanto appunto di approccio e di atteggiamento.