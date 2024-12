Giuntoli, luce Milik! "Ecco quando torna". Poi il mercato: "Lo escludiamo"

"È una partita molto importante per noi. Sono partite che ti fanno crescere. Così come il confronto con questi grandi calciatori. A prescindere dal risultato, è stata una prestazione di grande livello". Sono le parole di Cristiano Giuntoli , intervenuto nel pre gara di Juventus-Venezia, incontro valido per la 16ª giornata di campionato. I bianconeri, reduci dal successo in Champions League contro il Manchester City, si presentano all’appuntamento con 27 punti e un bilancio di 2 vittorie e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 5 gare. Allo Stadium, gli uomini di Thiago Motta puntano così a ritrovare i 3 punti che in campionato mancano dal derby della Mole del 9 novembre. Punti che potrebbero valere un significativo passo avanti in classifica, in vista dello scontro diretto fra Lazio e Inter e della trasferta della Fiorentina a Bologna. Il calendario della Juve prevede poi il match di Coppa Italia contro il Cagliari, a chiudere il ciclo delle 4 sfide consecutive disputate in casa: gara in programma martedì 17 dicembre alle ore 21.

Giuntoli: "Zirkzee? Noi aspettiamo Milik"

"La posta è sempre alta, noi stasera vogliamo vincere come sempre, a volte siamo riusciti a volte no, ma c'è la volontà di fare risultato pieno - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Mercato? Siamo di fronte a due mesi e mezzo dove ci mancano dai 5 ai 9 giocatori di cui 2 difensori che non rientreranno più. Vogliamo trattenere tutti e fare qualcosa dietro e aspettare il pieno rientro di tutti. La visita di Elkann? La Juve dà sempre grandi stimoli. La proprietà è importantissima e ambiziosa. Siamo consapevoli che dobbiamo mettere a posto un po' di cose in campo e fuori, ci stiamo riuscendo, siamo molto contenti e c'è compattezza. Siamo una squadra giovane che ci fa ben sperare per il futuro. Milik? In questo momento non pensiamo a cedere ma ad inserire qualcosa in difesa. Milik ha iniziato a fare un po' di campo, siamo contenti, il ginocchio non dà problemi, recupererà in 15-20 giorni. Zirkzee? Noi aspettiamo Milik, Zirkzee è molto bravo ma che fa parte di un'altra squadra, non posso dire altro e stiamo pensando a tutt'altro".