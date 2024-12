Caos Vlahovic, lite furiosa con i tifosi Juve a fine partita: cosa è successo

La Juventus non va oltre il pareggio interno contro il Venezia ultimo in classifica nella 16esima giornata del campionato di Serie A . Allo Stadium finisce 2-2 tra i fischi dei tifosi bianconeri che hanno scatenato una particolare reazione di Dusan Vlahovic , che non ha gradito il comportamento dei sostenitori juventini.

Cosa è successo

Durante la partita, sul pareggio e dopo il momentaneo vantaggio del Venezia, i tifosi della Juve hanno intonato cori verso i giocatori bianconeri, 'invitandoli' a tirare fuori gli attributi. Poi, nei minuti di recupero, Vlahovic ha segnato la rete del 2-2 su calcio di rigore e ha anche festeggiato in maniera polemica. Dopo il fischio finale, i calciatori della Vecchia Signora si sono presentati sotto la curva, che li ha accolti con tanti fischi e altri cori sgradevoli. E lì, l'attaccante serbo non ha gradito l'atteggiamento dei tifosi e ha reagito in maniera particolare, gesticolando verso il settore più caldo dello Stadium che, a quel punto, decide di dedicare un coro offensivo esclusivamente a Vlahovic. Il centravanti, infine, visibilmente risentito, mentre andava negli spogliatoi ha alzato il pollice verso i tifosi, come dire: 'Bravi, bravi'.