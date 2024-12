L'urlo di Motta: "Juve, la nostra realtà è diversa. Fischi? Tifosi liberi"© .

"Non abbiamo fatto una buona prestazione stasera, si vede dal risultato. Dobbiamo fare meglio. Non possiamo essere contenti di prestazione e risultato. Dobbiamo fare un salto a livello di mentalità: dopo il vantaggio dovevamo chiudere la partita". Lo ha detto Thiago Motta , ai microfoni di Sky Sport, dopo il 2-2 della sua Juve contro il Venezia in campionato. Poi, sulla lite tra Vlahovic e i tifosi juventini : “Contestazione? I tifosi sono liberi di esprimere le loro emozioni. I primi a non essere contenti del risultato sono i giocatori. In questo momento dobbiamo rimane insieme tutti uniti per cambiare questa situazione. Non vogliamo rimanere dove siamo adesso. Certe cose succedono, non è la prima volta e non sarà l'ultima".

Il commento di Motta dopo Juve-Venezia

Sulla mancanza di continuità: "Come mai i passi falsi dopo le partire migliori? È la nostra realtà oggi. Le gare con Lipsia, Inter e City sono state completamente diverse da quelle che abbiamo fatto tre giorni dopo con Cagliari, Parma e Venezia. Non voglio dare giustificazioni, però, in quelle partite anche le altre squadre giocavano più aperte per provare a vincere, oggi in questa situazione è diverso. Non è una giustificazione, è una nostra realtà e dobbiamo migliorare perché non vogliamo rimanere in questa situazione". Poi, la risposta a Giancarlo Marocchi: "Posizione sbagliata di Koopmeiners e McKennie? Questa è la tua opinione e la rispetto ma io vedo li tutti i giorni, vedo come stanno insieme e oggi per me dovevano giocare in questo modo. La nostra caratteristica non è che uno gioca nella trequarti e poi sta sempre nella trequarti, quella solo sul foglio poi ci sono tanti movimenti che bisogna fare".