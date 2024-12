Motta difende Vlahovic e si prende ogni colpa: “Koopmeiners? Responsabilità mia”© .

Motta: "Così troviamo difficoltà"

"Non possiamo essere contenti del nostro momento in campionato dopo la partita di oggi e questo non era il risultato che stavamo cercando - ha proseguito Motta in conferenza stampa - Noi, in questo momento, dovevamo fare una prestazione migliore e un risultato diverso. Non ho mai parlato di Scudetto e non è il momento di parlare. Ora è il momento di cambiare con la prossima partita. Dobbiamo cambiare questa storia. Non era una partita delicata. È diventata delicata perché noi non siamo riusciti a fare quello che dovevamo. Affrontare il Venezia è diverso dal City per mille ragioni. Questo ha pesato in campo, ma non perché i ragazzi non vogliano fare, ma perché il Venezia ti aspetta, non viene qua ad aprirsi e giocare la partita alla pari. Il City lo fa e lo sapevamo, ci sono più spazi. Così troviamo difficoltà. Se trovi chi toglie spazi negli ultimi metri, facciamo fatica a finire l'azione. Siamo andati in vantaggio, lì dovevamo continuare a provare a chiudere la partita, non ci siamo riusciti e abbiamo dato vita alla partita".