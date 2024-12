Pagelle Juve: Koopmeiners si perde, Vlahovic sempre nervoso, Savona colpevole

Gatti 5.5

Scarica l’adrenalina per la magica notte in cui ha messo la museruola a Haaland con la rabbiosa esultanza per il primo centro stagionale, siglato sbucando con perfetto tempismo sul secondo palo da azione di corner. Ma poi la serata prende tutt’altra piega e, in occasione del raddoppio lagunare, ha parecchie responsabilità.