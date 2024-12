Nervosa e in crisi: Juve, così la Champions te la sogni

Questo pareggio della Juventus, il quarto consecutivo in campionato, ha il sapore di una sconfitta e di quelle pesanti. E non solo perché c'era di fronte l'ultima in classifica (che, anzi, il Venezia ha giocato bene assai e avrebbe meritato di vincere, eccome), ma per il modo in cui si è srotolata la gara. Ancora un passo indietro in una altalena inquietante che cancella tutto il buono della vittoria con il City, perché i bianconeri hanno giocato una gara scialba, sotto ritmo e con poca brillantezza, concedendo al Venezia assai più di quel che dice il 2-2 maturato, peraltro, su rigore rocambolesco a tempo scaduto. Altro che spinta dalla Champions: la gara di mercoledì ha lasciato scorie fisiche e scarico mentale, più che caricare i bianconeri. E, soprattutto, la rimonta questa volta non ha esaltato il pubblico per l'orgoglio ma ha anzi scatenato la contestazione con accenti pesanti soprattutto nei confronti di Dusan Vlahovic. Il decimo, sesto in casa, pareggio in sedici partite certifica una crisi che deve far suonare fortissimo l'allarme in ottica qualificazione Champions. Perché se oltre a faticare in zona gol, la squadra di Motta ora perde certezze anche in difesa la situazione e si fa grave.