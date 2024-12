Non se lo spiega neanche Motta: il doppio problema Juve e il nuovo rischio

Come inquadrare la vittoria sul City

E il City? Come si inquadra la gioia di Champions in questa frustrante sequenza di “X”? Neanche Motta riesce a spiegarselo. C’è un’indubbia carenza di maturità di una rosa giovane e povera di leader: quando stai vincendo uno a zero, in casa, contro l’ultima in classifica, la partita non può sfuggirti di mano se ti chiami Juventus. Vero, può essere paradossalmente più difficile che battere il City, quando conti su motivazioni più alte e non hai quasi nulla da perdere, ma la Juventus, anche questa Juventus, non può buttare via questi punti. Non può buttare via se stessa. I percorsi di rinascita sono sempre tortuosi, quello della Juventus si sta rivelando molto difficile ed è arrivato un momento cruciale: chi lo ha tracciato e chi vi ci sta guidando sopra la squadra devono trovare soluzioni ai problemi e andare avanti. Qualcosa di buono c’era e continua a esserci, ma senza una sterzata si rischia di buttarlo via.